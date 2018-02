Twente ook onderuit in Heerenveen, ADO speelt gelijk bij Heracles

Bij Heerenveen-Twente was de Deense verdediger Daniel Hoegh in de tweede helft met een kopbal verantwoordelijk voor de enige treffer van de vrij lome wedstrijd.

De Friezen staan door de zege met dertig punten stevig in de middenmoot, terwijl Twente onderin blijft hangen. De ploeg van Gertjan Verbeek staat op doelsaldo zestiende met slechts zestien punten uit 21 wedstrijden.

Met name voor rust viel er op het veld in het Abe Lenstra-stadion weinig te beleven. Het spaarzame hoogtepunt kwam van de voet van Arber Zeneli. De Kosovaarse vleugelspits kapte zich op de rand van het strafschopgebied goed vrij en dwong Twente-doelman Joël Drommel tot een zweefduik.

Ook in de tweede helft viel het qua kansen erg tegen, al zorgde Twente-verdediger Cristian Cuevas bijna voor de openingstreffer. Hij kopte terug op Drommel, maar zijn poging ging bijna de eigen kruising in. Drommel kon nog net zijn hand tegen de bal krijgen.

Halverwege de tweede helft zat de bal er wel in. Een vrije trap vanaf de linkerkant van Zeneli werd van dichtbij door verdediger Hoegh achter de kansloze Drommel gekopt.

Ook na die treffer bleef Heerenveen aandringen en opnieuw dwong Zeneli met een schot de Twente-doelman tot een redding. Twente, waar Verbeek nog een extra spits bracht, hoopte op een slotoffensief, maar dat zat er niet in.

Heracles-ADO

In het Polman Stadion kwam ADO na iets meer dan twintig minuten op voorsprong tegen Heracles via een treffer van Björn Johnsen. Reuven Niemeijer zorgde vroeg in de tweede helft voor de gelijkmaker. ADO bezet met 28 punten uit 21 wedstrijden de negende plaats. Heracles heeft vier punten minder en staat drie plaatsen lager.

Al vroeg in de wedstrijd kwamen de bezoekers bijna op voorsprong toen een schot van Lex Immers op de paal belandde. Vervolgens kregen beide ploegen kansen, maar was het ADO dat in de 21e minuut de score opende.

Een pass van Bas Kuipers kwam door defensief geklungel van Jamiro Monteiro en Robin Pröpper terecht bij Johnsen, die via de onderkant van de lat doel trof. De Noorse spits kreeg vlak voor rust een grote kans op de 0-2, maar ditmaal belandde zijn inzet in de handen van doelman Bram Castro.

Heracles kwam sterk uit de kleedkamer en dat resulteerde in de 54e minuut in de gelijkmaker van Niemeijer. Na een fraaie combinatie van de Almeloërs schoot de middenvelder de bal prachtig in de linkerbovenhoek.

Beide teams creëerden daarna de nodige kansen, maar gescoord werd er niet meer in Almelo. Zo verdween een kopbal van Tom Beugelsdijk in de handen van Castro en redde ADO-doelman Robert Zwinkels fraai op een afstandsschot van Monteiro.

