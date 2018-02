Sneijder helpt Al-Gharafa met prachtige vrije trap aan nipte overwinning

Sneijder opende in de 24e minuut met een prachtige vrije trap in de kruising de score voor Al-Gharafa. Negen minuten later verdubbelde Moaed Hassan de marge. Zeven minuten voor tijd deed Al Khor wat terug via een treffer van Madson.

Het was voor Sneijder zijn tweede doelpunt in vier competitieduels voor Al-Gharafa. Twee weken geleden vond de recordinternational van Oranje voor het eerst het net voor zijn nieuwe club. Sneijder speelde de hele wedstrijd mee bij Al-Gharafa.

In totaal maakte Sneijder drie treffers voor de Qatarese club. Afgelopen dinsdag benutte hij een penalty in de met 2-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen het Oezbeekse Pakhtakor in de Aziatische Champions League.

Ondanks de overwinning blijft Al-Gharafa zesde op de ranglijst. De ploeg staat na vijftien wedstrijden op twintig punten.

Nice

Sneijder vertrok begin deze maand bij OGC Nice, dat hem op zijn beurt afgelopen zomer transfervrij had overgenomen van Galatasaray.

De routinier kwam bij de Franse subtopper amper in de plannen van trainer Lucien Favre voor en moest zich uiteindelijk tevredenstellen met slechts acht officiële wedstrijden.

Sneijder hoopt in Qatar weer regelmatig aan spelen toe te komen. Hij kreeg bij zijn komst naar Al-Gharafa gelijk de aanvoerdersband en rugnummer 10 toebedeeld.