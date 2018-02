Younes terug in Ajax-selectie voor thuisduel met NAC Breda

De Duitse vleugelaanvaller zag in de winterse transferperiode op het laatste moment af van een overgang naar Napoli en meldde zich vervolgens weer in Amsterdam op de training.

Younes (24), die een aflopend contract heeft bij Ajax, kwam door een knieblessure op 5 november in het thuisduel met FC Utrecht (1-2) voor het laatst in actie. Hij miste de eerste twee duels van 2018 door de transferperikelen.

Trainer Erik ten Hag liet vrijdag al doorschemeren dat Younes er zondag weer bij is. De coach had een goed gesprek met de aanvaller. "Tijdens dat gesprek proefde ik direct hoe het met zijn motivatie stond. Hij moet dat nu gaan omzetten in daden", zei Ten Hag vrijdag op de persconferentie.

Johnsen

De rentree van Younes gaat ten koste van Dennis Johnsen. De Noorse aanvaller ontbreekt in de selectie en treedt maandag waarschijnlijk gewoon aan in Jong Ajax.

Ook de aan FC Groningen verhuurde Deyovaisio Zeefuik is in vergelijking met het duel van vorige week tegen FC Utrecht (0-0) niet van de partij. Hij wordt in de negentien koppige selectie vervangen door middenvelder Noussair Mazraoui.

Het duel tussen Ajax en NAC in de Johan Cruijff Arena begint zondag om 16.45 uur. De wedstrijd in Breda eindigde eerder dit seizoen in 0-8.

