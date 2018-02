United verkleint achterstand op koploper City, Arsenal haalt uit

Het duurde op Old Trafford lang voor Manchester United doel trof tegen Huddersfield. Pas in de tweede helft opende Romelu Lukaku de score. Alexis Sanchez zorgde vervolgens voor de beslissing. De Chileen schoot de rebound van de strafschop die hij miste er zelf in.

Bij United had coach José Mourinho wederom geen plaats in zijn selectie voor Daley Blind. Bij de gasten stonden Terence Kongolo en Rajiv van La Parra wel op het veld. Door de overwinning verkleint United de achterstand op koploper City naar dertien punten (69 om 56). Huddersfield is voorlaatste.

City leek op bezoek bij Burnley dankzij een prachtige treffer van linksback Danilo - hij scoorde met een diagonaal schot van afstand - op weg naar de 23e competitiezege. In de 82e minuut maakte voormalig AZ-aanvaller Johann Berg Gudmundsson echter gelijk.

Liverpool en Tottenham Hotspur, de nummers drie en vijf, treffen elkaar zondag. Nummer vier Chelsea gaat maandagavond op bezoek bij Watford.

Arsenal

Arsenal had een bliksemstart tegen Everton. Binnen twintig minuten leidden de 'Gunners' met 3-0 dankzij twee doelpunten van Aaron Ramsey en een van Laurent Koscielny. Nog voor rust luisterde aanwinst Pierre-Emerick Aubameyang zijn debuut op met een doeltreffend lobje, al stond hij vlak daarvoor wel buitenspel.

Na ruim een uur spelen redde Dominic Calvert-Lewin de eer namens Everton. De aanvaller, die pas drie minuten in het veld stond, kopte raak uit een voorzet van Cuco Martina. Kort daarna voltooide Ramsey zijn eerste hattrick in zijn carrière en bepaalde hij daarmee de eindstand.

Ondanks de overwinning blijft Arsenal zesde op de ranglijst. De ploeg van manager Arsène Wenger komt met 45 punten wel op drie punten van de Spurs. Everton bezet de tiende plek.

Pröpper

Davy Pröpper won met Brighton & Hove Albion met 3-1 van West Ham United. De oud-PSV'er gaf de assist bij het laatste doelpunt van Pascal Gross. De gepromoveerde ploeg blijft door de zege stevig in de middenmoot staan, met evenveel punten als de 'Hammers': 27.

Wesley Hoedt boekte met Southampton een 2-3 zege bij hekkensluiter West Bromwich Albion. De international speelde het hele duel bij de middenmoter. Nathan Aké duwde met Bournemouth het Stoke City van Erik Pieters dieper in de zorgen: 2-1. Die ploeg staat daardoor onder de streep.

Swansea City pakte wel een puntje in de strijd tegen degradatie. De equipe van basisspelers Mike van der Hoorn en Leroy Fer, die al na een halfuur uitviel, speelde met 1-1 gelijk bij Leicester City en staat daardoor vier punten los van West Bromwich Albion. De ploeg uit Wales heeft net als Newcastle United, Stoke City en Huddersfield Town 24 punten.

