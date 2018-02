Sagna kiest voor uitdaging bij Italiaanse hekkensluiter Benevento

De Fransman was werkloos sinds hij afgelopen zomer transfervrij vertrok bij Manchester City en verbond zich tot eind juni aan de gepromoveerde club, die een optie heeft het contract te verlengen tot medio 2019.

Sagna speelde 65 interlands voor Frankrijk en wil zich bij Benevento met het oog op het WK van komende zomer weer in de kijker spelen bij bondscoach Didier Deschamps. "Daar geloof ik nog steeds in, ik ga mijn uiterste best doen om mee te mogen naar Rusland."

Na zijn vertrek bij City kon de rechtsback zich naar eigen zeggen verheugen in de belangstelling van tal van clubs. "Ik heb aanbiedingen gehad uit Engeland, Frankrijk, Spanje, Turkije, de VS en Italië."

"Maar ik heb het niet voor het geld gekozen. Ik heb altijd in de top gespeeld, maar hier krijg ik de kans om voor een underdog met een prachtig verhaal te spelen", verklaart hij zijn keuze. "In een wereld waar voetbal alleen nog maar om geld draait, is Benevento nog een club met een hart en ziel."

Armenteros

Sagna debuteerde in het betaalde voetbal bij Auxerre. In 2007 vertrok hij naar Arsenal, om zeven jaar later de overstap te maken naar City. Hij werd nooit landskampioen, maar won wel de Coupe de France, de FA Cup en de League Cup.

Bij Benevento, dat met zeven punten troosteloos onderaan staat in de Serie A, wordt de Fransman ploeggenoot van onder anderen Samuel Armenteros, Filip Djuricic en Sandro.

