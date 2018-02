NEC en Fortuna Sittard onderuit in Jupiler League

NEC verloor op De Oude Meerdijk van FC Emmen door een vroeg doelpunt van Alexander Bannink in de negende minuut.

Het betekende alweer de derde verliespartij in vijf wedstrijden voor de Nijmegenaren onder leiding van de van Liverpool overgekomen trainer Pepijn Lijnders.

Fortuna Sittard ging in het Kras Stadion kopje onder tegen FC Volendam door twee treffers in de tweede helft van Luis Pedro en Gijs Smal in de 54e en 56e minuut.

Fortuna Sittard is al helemaal uit vorm. De Limburgers slaagden er in hun laatste drie duels niet eens in ook maar één puntje te pakken.

Jong Ajax

NEC bleef daardoor ondanks zijn misstappen van de afgelopen weken koploper, maar de Nijmegenaren moeten er wel voor vrezen dat ze die positie kwijtraken aan Jong Ajax.

De Amsterdamse beloften, die volgens de regels van de KNVB niet kunnen promoveren, nemen het maandag in eigen huis op tegen Helmond Sport en komen bij een zege op 48 punten.

Jong Ajax heeft in dat geval twee punten voorsprong op NEC (46) en vier punten op Fortuna Sittard (44).

Ook nummer vier Telstar liep vrijdag tegen een zeperd aan. De Velsenaren waren niet opgewassen tegen FC Den Bosch (3-2) en bleven op veertig punten steken.

Verder waren er (forse) overwinningen voor De Graafschap (7-0 tegen Jong FC Utrecht mede dankzij een hattrick van Mark Diemers), SC Cambuur (2-1 tegen Go Ahead Eagles bij het debuut van trainer René Hake), FC Dordrecht (1-2 tegen Almere City) en FC Eindhoven (3-1 tegen RKC Waalwijk).

