Klopp: 'Na de zomer gaan we het beste zien van Van Dijk'

"Ik ben enorm blij met hem, maar er zullen altijd goede en slechte tijden zijn", zei Klopp op zijn persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd van zondag tegen Tottenham Hotspur.

"Na de zomer gaan we het beste zien van Van Dijk. Maar we hoeven niet tot dan te wachten, waarom zouden we? Hij is nu al van toegevoegde waarde en dat is hartstikke mooi. We hebben veel gesprekken gevoerd."

Van Dijk kwam eind december voor maar liefst 84,5 miljoen euro over van Southampton en werd daarmee in één klap de duurste achterhoedespeler aller tijden.

De Oranje-international was enkele dagen later bij zijn debuut in de FA Cup-wedstrijd tegen aartsrivaal Everton gelijk goed voor de winnende 2-1, maar zag er de laatste weken bij een aantal tegentreffers niet goed uit.

Carragher

Het zorgde ervoor dat onder anderen oud-Liverpool-speler Jamie Carragher de vloer aanveegde met Van Dijk. De clubicoon van de 'Reds' noemde de 26-jarige Brabander zelfs te zwaar, een opmerking die op de lachspieren werkte van Klopp.

"Ik weet vrij zeker dat Carragher een paar kilootjes moet afvallen, maar ik weet van Van Dijk dat dit niet het geval is", reageerde hij met een kwinkslag op die uitlating.

Klopp erkende wel dat Van Dijk nog niet helemaal gewend is aan de speelstijl van Liverpool, maar dat is volgens hem ook niet zo heel vreemd, aangezien hij nog maar net op Anfield te bewonderen is.

“Het is ook lastig, want wij verdedigen op een andere manier dan Southampton. Toen Virgil naar ons kwam, was hij bovendien niet wedstrijdfit. Dat is de waarheid. Hij is lang geblesseerd geweest, heeft toen weer gespeeld en raakte daarna weer geblesseerd. Toen hing zijn transfer in de lucht en speelde hij niet meer voor Southampton. Heel consistent was zijn seizoen dus niet."

Liverpool is aan een uiterst wisselvallig seizoen bezig in de Premier League. De 'Reds' bezetten na 25 speelrondes weliswaar de derde plaats op de ranglijst, maar de achterstand op koploper Manchester City is met achttien punten fors.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League