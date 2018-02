Roda JC gaat protest aantekenen tegen beslissing video-arbiter

Roda JC-aanvaller Donis Avdijaj scoorde in de slotfase in het Koning Willem II-stadion, maar doordat Higler de treffer afkeurde bleef het 2-2.

Video-arbiter Jochem Kamphuis constateerde dat Avdijaj's ploeggenoot Mikhail Rosheuvel hands had gemaakt in de aanloop naar de goal.

Willem II was vervolgens na 120 minuten sterker in de strafschoppenserie (5-4), waardoor de Tilburgers doorgaan naar de halve finales.

Momenteel zet Roda JC alle argumenten voor het protest op papier en dat zal na het weekeinde naar de KNVB gestuurd worden. De Kerkradenaren vinden het vreemd dat Willem II kort balbezit had tussen de handsbal van Rosheuvel en het doelpunt van Avdijaj. De thuisclub zou daardoor al voordeel hebben gehad.

Benadeeld

"We hebben de KNVB vandaag geïnformeerd dat we er na het weekend inhoudelijk op terugkomen. We voelen ons benadeeld en willen dit aankaarten, omdat we het een vreemde beslissing vinden. Het is een grijs gebied", aldus een woordvoerder van Roda JC tegenover NUsport.

Het moment zorgde donderdag voor de nodige commotie en inmiddels heeft de KNVB ook al gereageerd. "De scheidsrechter de beslissing genomen terug te kijken en geconcludeerd dat in de aanvalsfase hands is gemaakt", schrijft de bond vrijdag op Twitter.

"De scheidsrechter oordeelde dat dat moment zo kort was, dat het niet als balbezit van Willem II kon worden gezien en ze er geen voordeel uit hebben kunnen halen."

Willem II ging desondanks donderdagavond al in de koker voor de halve eindstrijd en daarin stuit de ploeg van trainer Erwin van de Looi op Feyenoord. De wedstrijd in De Kuip is op 28 februari en begint om 20.45 uur.