Toeschouwersrecord lonkt voor Oranjevrouwen door interland in Philips Stadion

De bestbezochte vrouwenwedstrijd ooit in Nederland is de EK-finale in augustus vorig tussen Nederland en Denemarken (4-2). In de uitverkochte De Grolsch Veste zaten destijds 28.182 toeschouwers.

Het Philips Stadion heeft een capaciteit van 35.000. Nooit eerder speelden de Oranjevrouwen in eigen land in zo'n groot stadion.

Oranje kreeg eerder deze kwalificatie al het Noordlease Stadion in Groningen vol. Liefst 22.000 toeschouwers zagen het met 1-0 gewonnen duel met Noorwegen. De kaarten voor de interland tegen Noord-Ierland gaan op 7 februari in de reguliere verkoop.

Algarve Cup

De eerstvolgende wedstrijd van Oranje is op 28 februari tegen Japan. Het betreft een duel op de Algarve Cup, een oefentoernooi in Portugal. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman speelt daar ook tegen Denemarken (2 maart) en IJsland (5 maart).

Het duel met Noord-Ierland op 6 april is de vierde wedstrijd van Oranje in de kwalificatie. Met zeven punten gaat de ploeg van Wiegman aan kop in groep 3. De groepswinnaars plaatsen zich direct voor het WK van 2019 in Frankrijk. De vier beste nummers twee strijden in de play-offs om het laatste ticket.