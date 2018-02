Trainer Advocaat kent nieuwe Sparta-doelman Huth niet

"Ik ken de beste man niet, dus ik zie het wel", aldus Advocaat op een persconferentie.

"We moesten er een keeper bij hebben. Dat loopt dan via agenten, maar dat hoort eigenlijk te lopen via het scoutingsysteem. Dat is helaas niet het geval", zei de 70-jarige trainer.

Sparta mist door diverse redenen drie keepers tegen Willem II. Roy Kortsmit, normaal gesproken eerste doelman, ontbreekt wegens een bilblessure. Leonard Nienhuis is er niet bij wegens privé-omstandigheden en derde keeper Alex Craninx vertrok vlak voor het sluiten van de transferdeadline bij de Rotterdamse club.

Topfit

De Duitse doelman Huth, gehuurd van FSV Mainz 05, is klaar om te spelen. "Geen probleem, ik ben topfit", zei Huth tegenover RTV Rijnmond.

Huth (23) speelde vorig seizoen zeven duels in de Bundesliga en één in de Europa League namens Mainz, maar kwam dit seizoen nog niet in actie voor de Duitse ploeg.

Hekkensluiter Sparta en Willem II trappen zondag om 14.30 uur af in Rotterdam. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Christiaan Bax.

