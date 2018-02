Cocu wil dat PSV teleurstelling tegen PEC Zwolle van zich af speelt

"Ik verwacht dat de groep zich over de teleurstelling heen kan zetten", aldus Cocu vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie tegenover de aanwezige media op De Herdgang.

"De uitschakeling is een tik, want de honger naar een prijs is heel groot. Aan de andere kant kun je die teleurstelling heel makkelijk omzetten richting de competitie. We staan bovenaan, hebben een voorsprong en willen het seizoen eindigen met een prijs."

PSV liep in De Kuip geen fysieke schade op en dus kan Cocu zaterdag in het duel met het dit seizoen verrassend sterk presterende PEC Zwolle op de Argentijnse nieuweling Maxi Romero over een fitte selectie beschikken.

“Hij volgt nog een apart programma. Het is moeilijk om te zeggen wanneer Romero definitief aanhaakt. De overgang van individuele trainingen na groepstraining is een belangrijk meetmoment. Voor hem is het ook lekker om wat trainingen met de groep in de benen te hebben gedaan voordat hij echt kan aansluiten."

Problemen

Bij PEC Zwolle zijn de personele problemen een stuk groter. De Overijsselaars reizen in elk geval zonder de basiskrachten Diederik Boer (geschorst), Bram van Polen, Mustafa Saymak en Ryan Thomas (allen geblesseerd) af naar Eindhoven.

Cocu kijkt ernaar uit om met zijn ploeg na de drie uitwedstrijden tegen achtereenvolgens Heracles Almelo, FC Twente en Feyenoord weer eens in het Philips Stadion aan te treden.

"Het was een pittig begin. Zeker de spelers kijken enorm uit naar de eerste thuiswedstrijd van dit jaar."

PSV evenaart bij een zege op PEC Zwolle een clubrecord. De Brabanders hebben al twintig thuiswedstrijden op rij gewonnen in de Eredivisie en alleen in 1986 en 1987 zette de club een langere reeks neer (21).

"Ik ben niet zo van de statistieken", aldus Cocu. "Maar de manier waarop wij thuis spelen is aanvallend. Daar komt geen verandering in. Enkel winst telt."

De wedstrijd tussen koploper PSV en nummer vijf PEC Zwolle begint zaterdag om 19.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük. Het verschil tussen beide ploeg op de ranglijst bedraagt wel liefst zestien punten.