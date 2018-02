Botteghin en Van der Heijden nog niet klaar voor basis bij Feyenoord

Botteghin maakte woensdag in het gewonnen bekerduel met PSV (2-0) zijn rentree na vier maanden aan de kant te hebben gestaan met een knieblessure, maar trainer Giovanni van Bronckhorst vindt het nog te vroeg om de Braziliaan te laten starten.

"Ik ben blij dat Botteghin weer minuten heeft kunnen maken, maar zowel hij als Jan-Arie zijn niet klaar voor een basisplaats. Ze zullen beiden komende weken nog minuten maken met het tweede elftal", aldus Van Bronckhorst vrijdag op de persconferentie in de aanloop naar het duel in Venlo.

Van Bronckhorst kiest door de afwezigheid van de centrale verdedigers de laatste weken steeds voor Renato Tapia en Sven van Beek in het hart van de defensie. Of de in de winterstop aangetrokken Robin van Persie zondag speeltijd krijgt, is afwachten. "We zullen hem brengen als het kan, maar het eerste doel blijft wedstrijden winnen."

Larsson

De inzetbaarheid van Sam Larsson en Bart Nieuwkoop is nog een vraagtekens voor zondag. Nieuwkoop liep tegen ADO een hoofdblessure op en miste daardoor het bekerduel met PSV.

"Hij is nog een twijfelgeval voor zondag. Sam Larsson had vandaag kleine klachtjes. Dat bekijken we zaterdag verder", zei Van Bronckhorst.

Het duel tussen VVV-Venlo en Feyenoord begint zondag om 14.30 uur in De Koel en staat onder leiding van scheidsrechter Jochem Kamphuis.

