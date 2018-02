Ten Hag rekent rest van seizoen op 'gemotiveerde' Younes

De 24-jarige vleugelaanvaller stond in de transferperiode op het punt gepresenteerd te worden in Italië, maar zag om persoonlijke redenen af van een overgang. Ten Hag heeft inmiddels een goed gesprek met Younes gevoerd.

"We hebben woensdag even een gesprek gehad over de toekomst. Hij maakte aanvankelijk een keuze om voor een andere club te gaan spelen, dus dan is het goed om even bij elkaar te gaan zitten", zei de jarige Ten Hag (48) vrijdag op de persconferentie richting het thuisduel met NAC Breda.

"Tijdens dat gesprek proefde ik direct hoe het met zijn motivatie stond. Hij moet dat nu gaan omzetten in daden. Als hij fit is, zullen we hem opnemen in de selectie voor zondag."

Younes, die een aflopend contract heeft bij Ajax, kwam door een knieblessure op 5 november in het thuisduel met FC Utrecht (1-2) voor het laatst in actie. Hij miste de eerste twee duels van 2018 door de transferperikelen.

Volgens Ten Hag is het voor iedereen prima dat Younes alsnog gebleven is. "Zijn medespelers zijn er ook blij mee. Ze vinden dat hij nodig is. We hebben samen een doel en dat is kampioen worden en Younes wil natuurlijk naar het WK met Duitsland. Hoe meer hij speelt, hoe groter de kans dat hij erbij zit."

Witschge

Ten Hag bevestigde tevens dat voormalig middenvelder Richard Witschge, die in de voorbije weken al aansloot als assistent-trainer, in ieder geval tot het einde van het seizoen verbonden blijft aan het eerste elftal van Ajax.

"Ik merkte op het trainingskamp in Portugal en ook in de weken erna dat hij een scherp inzicht heeft en dat hij zegt wat hij ziet", verklaarde de voormalig trainer van FC Utrecht.

"Daarnaast kent hij vanuit de jeugd alle spelers. Hij heeft een soort mentorrol en hij spreekt Spaans."

De wedstrijd tussen Ajax en NAC begint zondag om 16.45 uur. De Amsterdammers geven door het puntenverlies van vorige week tegen FC Utrecht (0-0) zeven punten toe op koploper PSV. NAC bezet met zestien punten de zestiende plaats.

