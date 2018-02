Infantino wil dat zaakwaarnemers minder verdienen bij transfers

"Ik maak me grote zorgen over de enorme bedragen die uit de voetbalindustrie vloeien", zegt de baas van de wereldbond tegen de BBC. "Het is een probleem dat we moeten aanpakken."

Vooral in Engeland verdwenen miljoenen in de zakken van de spelersmakelaars, die bemiddelen bij transfers. De accountants van Deloitte berekenden dat in het vorige seizoen de clubs uit de Premier League 174 miljoen pond (omgerekend 198 miljoen euro) betaalden aan de makelaars.

Infantino ziet de inkomsten van de makelaars alleen maar stijgen, terwijl de compensatie voor clubs die hebben bijgedragen aan de opleiding van een speler dalen.

"Dat is een zorgelijke ontwikkeling, vooral ook omdat de commissie die wordt betaald aan tussenpersonen vaak geheim blijft. Dat kan misbruik in de hand werken", aldus de 47-jarige Zwitser.

De FIFA opende vorig jaar onder meer een onderzoek naar de rol van zaakwaarnemer Mino Raiola bij de transfer van Paul Pogba, die Juventus in de zomer van 2016 voor liefst 105 miljoen euro verruilde voor Manchester United.

Clarke

Greg Clarke, de voorzitter van de Engelse voetbalbond FA, uitte in reactie op dat onderzoek destijds ook al zijn zorgen over de grote bedragen die zaakwaarnemers opstrijken bij transfers.

"Als het voetbal dat wil veranderen en het bedrag dat zaakwaarnemers krijgen wil beperken, dan moeten we om tafel gaan zitten met de Premier League, de EFL en de clubs en erover praten", zei hij toen.

Infantino sprak in januari bij de vijfde Executive Football Summit in Amsterdam al soortgelijke woorden, al ging het toen vooral over de steeds verder oplopende transfersommen en salarissen en het toenemende verschil tussen grote en kleine voetballanden.

"Natuurlijk moeten we daarnaar kijken, al is het niet iets van vandaag", meldde hij toen. "Daar zijn we al langer mee bezig. We moeten de traditionele waarden van de voetbalsport beschermen. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid daar oplossingen voor te bedenken."

In de afgelopen transferperiode werd volgens de accountants van Deloitte door Engelse clubs een recordbedrag van 491 miljoen euro uitgegeven. Op de slotdag werd 171 miljoen euro gespendeerd en ook dat is een record.