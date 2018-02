Van de Looi blij met cruciale beslissing video-arbiter in kwartfinale beker

Arbiter Dennis Higler had het doelpunt van Donis Avdijaj al goedgekeurd en beide ploegen stonden alweer klaar voor de aftrap, maar videoscheidsrechter Jochem Kamphuis gaf het advies om de goal wegens hands alsnog af te keuren.

Die beslissing was opmerkelijk, want de handsbal van Roda-aanvaller Mikhail Rosheuvel vond ver voor het gemaakte doelpunt plaats. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 2-2, waarna Willem II zich via penalty's voor de halve finales plaatste.

"Het was hands, het gebeurde voor mijn neus. Dat was hartstikke duidelijk. Het viel me een beetje tegen dat de vierde man niet al zei dat het hands was", zei Van de Looi voor de camera van FOX Sports.

"Daarvóór was er ook al een overtreding op Fran Sol bij een kopbal. In dit geval waren we heel gelukkig met de videoscheids, maar het was terecht."

Volgens de 45-jarige Van de Looi was het niet terecht dat men bij Roda vraagtekens zette bij de beslissing. "Rosheuvel haalde alle voordeel uit die handsbal, anders had hij de bal nooit mee kunnen nemen. Het was de juiste beslissing."

Molenaar

Roda-trainer Robert Molenaar had zijn bedenkingen bij de keuze van de arbitrage om het doelpunt van Avdijaj na lang wachten af te keuren, maar de Noord-Hollander besefte dat het geen zin had om zich druk te maken.

"Uiteindelijk zijn we voor fairplay. Als dit daar onder valt, dan ben ik daar met heel veel tegenzin voor. We hadden de wedstrijd eigenlijk binnen", doelde hij op het late moment (82e minuut) waarop de treffer viel.

Rosheuvel, die hands maakte, baalde ook van de beslissing. De aanvaller liet in het midden of hij het terecht vond of niet. "We dachten op dat moment dat we op voorsprong kwamen. Dat het doelpunt alsnog werd afgekeurd is gewoon klote."

Willem II werd na de wedstrijd bij de loting voor de halve finales gekoppeld aan Feyenoord, dat thuis speelt in de strijd om een finaleticket. In de andere halve eindstrijd speelt AZ thuis tegen FC Twente.