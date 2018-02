'Koeman tekent tot en met WK 2022 als bondscoach Oranje'

Volgens De Telegraaf is de voormalig trainer van onder meer Ajax, Feyenoord en PSV akkoord met de KNVB, tekent hij volgende week vrijdag en zal zijn functioneren voor of na het EK van 2020 worden geëvalueerd.

De krant meldt daarnaast dat Nico-Jan Hoogma, algemeen directeur van Heracles Almelo, bij de voetbalbond aan de slag gaat als directeur topsport. Heracles bevestigt dat Hoogma in gesprek is met de KNVB, maar meldt nog geen akkoord.

Naast de aanstelling van Koeman en Hoogma zou Aloys Wijnker, voormalig hoofd jeugdopleiding van AZ en nu nog werkzaam in de Verenigde Staten, bij de KNVB als hoofd voetbalontwikkeling gaan fungeren.

Koeman (54) maakte er nooit een geheim van dat hij ambities heeft als bondscoach en bevestigde vorige week al dat hij in gesprek is met de KNVB.

De coach zit zeer waarschijnlijk in maart al voor de eerste keer op de bank bij het Nederlands elftal. Oranje speelt die maand oefenwedstrijden tegen Engeland (23 maart in Amsterdam) en Portugal (26 maart in het Zwitserse Geneve).

Advocaat

De KNVB zoekt al maanden naar een opvolger van Dick Advocaat, die van mei tot november vorig jaar bondscoach van Oranje was als opvolger van de ontslagen Danny Blind.

De 70-jarige Advocaat, die er met het Nederlands elftal uiteindelijk niet in slaagde om een ticket veilig te stellen voor het WK van komende zomer in Rusland, stond op 14 november voor de laatste keer voor de groep in de vriendschappelijke interland tegen Roemenië (0-3).

Koeman zit sinds eind oktober zonder werk nadat hij werd ontslagen bij Everton, waar hij sinds de zomer van 2016 onder contract stond. Eerder in zijn loopbaan had de 78-voudig international Southampton, Feyenoord, AZ, Valencia, PSV, Benfica, Ajax en Vitesse onder zijn hoede.

WK 2014

Na het WK van 2014 was Koeman al in beeld om toenmalig bondscoach Louis van Gaal op te volgen, maar de KNVB koos toen voor een constructie met Guus Hiddink en zijn latere opvolger Blind.

Dat leidde tot grote onvrede bij Koeman, die botste met de toenmalig directeur Bert van Oostveen. Nu Van Oostveen weg is, zijn er voor Koeman, die in 1997 en 1998 onder Hiddink al eens assistent-bondscoach was, geen obstakels meer.

Eric Gudde, de nieuwe directeur betaald voetbal van de KNVB, liet in december al weten alle tijd te nemen voor de zoektocht naar een bondscoach en een directeur en zei de nieuwe namen niet voor februari te zullen presenteren.