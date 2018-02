Feyenoord in halve finale beker thuis tegen Willem II, AZ-FC Twente

Feyenoord plaatste zich woensdag ten koste van PSV voor de halve eindstrijd (2-0), terwijl Willem II zich donderdag als laatste ploeg bij de laatste vier schaarde door Roda JC na strafschoppen te kloppen.

FC Twente knokte zich dinsdag al langs SC Cambuur, de laatste overgebleven ploeg uit de Jupiler League. Het duel eindigde in 3-1. Een dag later was AZ met 4-1 te sterk voor PEC Zwolle.

De Rotterdammers legden van de vier overgebleven ploegen het vaakst beslag op de KNVB-beker: twaalf keer. De laatste keer dat ze de prijs pakten was in 2016. Willem II was twee keer de sterktste. Dat was in 1944 en 1963.

AZ legde vier keer beslag op de beker. De laatste keer was in 2013. FC Twente mocht de 'dennenappel' drie keer omhoog houden. In 2011 was dat voor het laatst.

Vorig jaar ging de finale tussen Vitesse en AZ en waren het de Arnhemmers die voor het eerst in de historie een prijs pakten.