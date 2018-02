Feyenoord in halve finale beker thuis tegen Willem II, AZ-FC Twente

Feyenoord plaatste zich woensdag ten koste van PSV voor de halve eindstrijd (2-0), terwijl Willem II zich donderdag als laatste ploeg bij de laatste vier schaarde door Roda JC na strafschoppen te kloppen.

FC Twente knokte zich dinsdag al langs SC Cambuur, de laatste overgebleven ploeg uit de Jupiler League. Het duel eindigde in 3-1. Een dag later was AZ met 4-1 te sterk voor PEC Zwolle.

Feyenoord, dat in de Eredivisie vrijwel kansloos is voor de titel en in het bekertoernooi dus vecht voor de enige kans op een prijs, speelden in iedere bekerronde thuis. Achtereenvolgens werden ADO Den Haag (2-0), de amateurs van Swift (4-1), Heracles Almelo (3-1) en dus PSV opzij gezet.

De Rotterdammers legden van de vier overgebleven ploegen het vaakst beslag op de KNVB-beker: twaalf keer. De laatste keer dat ze de prijs pakten was in 2016. Willem II was in 1944 en 1963 de sterkste.

2016

Na Feyenoord is AZ van de vier overgebleven clubs het meest succesvol in het bekertoernooi. De Alkmaarders wonnen de 'dennenappel' vier keer en deden dat bijna vijf jaar geleden voor het laatste.

Tegenstander FC Twente is drievoudig bekerwinnaar en kreeg de trofee in 2011 voor het laatst uitgereikt.

Vorig jaar ging de finale tussen Vitesse en AZ en waren het de Arnhemmers die dankzij een 2-0 zege voor het eerst in de historie een prijs pakten.