Willem II na strafschoppen ten koste van Roda JC naar halve finale beker

Eerder wisten AZ, FC Twente en Feyenoord zich al te plaatsen voor de halve finale. De duels staan geprogrammeerd voor 27 en 28 februari en 1 maart. De loting werd donderdag nog verricht. Willem II mag naar Feyenoord, terwijl AZ FC Twente op bezoek krijgt.

Simon Gustafsson zette Roda JC tien minuten voor rust uit een strafschop op voorsprong, maar via Bartholomew Ogbeche kwam Willem II op gelijke hoogte. Na rust schoot Donis Advijaj de bezoekers wederom op voorsprong, maar weer toonde Willem II via Kostas Tsimikas veerkracht.

Roda JC dacht in de slotfase 2-3 te maken, maar de treffer van Advijaj werd afgekeurd na tussenkomst van de videoarbiter. In de verlenging werd ook niet gescoord, waarna het duel via strafschoppen werd beslist. Daarin miste alleen Roda-middenvelder Tsiy Ndenge.

Lewis

Willem II begon het scherpst aan het duel. Al binnen een kwartier had de ploeg twee dotten van kansen gecreëerd. Fran Sol slaagde er na een leep passje van Fernando Lewis echter niet in om doelman Hidde Jurjus te passeren en vlak daarna raakte Lewis zelf de paal.

Tien minuten later zat de bal er aan de overkant in, toen Gustafsson mocht aanleggen voor een strafschop. De Zweed benutte het buitenkansje, toegekend na een overtreding van Lewis op Jannes Vansteenkiste, koelbloedig.

Nog voor rust kwam Willem II terug, toen Vansteenkiste een vrije trap verkeerd op het hoofd kreeg en Ogbeche op de goede plek stond. De Nigeriaan kopte de bal fraai voorbij Jurjus.

Advijaj

Direct na rust deelde Avdijaj een enorme tik uit aan Willem II. De van Schalke 04 gehuurde middenvelder schoot de bal vanaf de hoek van het strafschopgebied schitterend voorbij de kansloze Branderhorst.

Willem II liet vervolgens een aantal kansen op de gelijkmaker liggen, maar via een rake vrije trap van Tsimikas kwamen de Tilburgers na een uur alsnog op 2-2. Henk Dijkhuizen voorkwam daarna een tweede treffer van de Griek, door diens vrije trap van de lijn te koppen.

Roda leek er vervolgens met de zege vandoor te gaan. Wederom Advijaj was trefzeker, maar op advies van de videoarbiter werd de treffer afgekeurd, omdat Mikhail Rosheuvel in aanloop naar het doelpunt hands had gemaakt.

In blessuretijd raake Thom Haye nog de paal namens Willem II. Dat gebeurde invaller Mo El Hankouri in de verlenging eveneens. In de strafschoppenserie werd Ndenge de schlemiel. Hij zag zijn inzet gepakt worden door Branderhorst.