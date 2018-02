Verdediger Douglas vanwege positieve dopingtest al jaar aan de kant

Douglas (29) deed die bekentenis donderdag op zijn Instagram-account. Hij heeft naar eigen zeggen plastabletten gebruikt, die op de lijst met door het WADA verboden middelen staan. Douglas zegt niet op hoogte te zijn geweest van dat feit.

"Ik heb het middel gebruikt zonder met de medische staf te hebben overlegd. Ik ben naïef geweest en wil mijn excuses maken aan het bestuur en alle supporters."

Douglas speelde op 4 januari van vorig jaar zijn laatste duel voor Sporting. De verdediger verloor toen met zijn ploeg in de beker met 2-1 van Vitoria Setubal.

De verdediger speelde van 2007 tot 2013 voor FC Twente. Met die ploeg werd hij in 2010 landskampioen. In 2013 verkaste hij naar Dinamo Moskou, waarna hij twee jaar later naar Trabzonspor overstapte. Via de Turkse club maakte Douglas een jaar later de overgang naar Lissabon.