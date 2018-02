Blatter overweegt stappen tegen FIFA om naam te zuiveren

Blatter onderzoekt samen met zijn advocaten of hij zijn oude werkgever voor de rechter kan slepen. "We werken aan de zaak", zegt hij tegen persbureau Reuters.

Volgens de Zwitser heeft hij bewijs in handen dat ingaat tegen het oordeel van de ethische commissie van de FIFA.

Eind 2015 werd Blatter voor acht jaar geschorst vanwege een dubieuze betaling uit 2011 aan toenmalig UEFA-voorzitter Michel Platini. De Zwitser maakte destijds 1,8 miljoen euro over.

In beroep ging daar weliswaar twee jaar van af, maar de schorsing bleef staan. Blatter stapte in juni 2015 op bij de FIFA, kort nadat hij weer was herkozen als voorzitter.

Platini

Ook Platini werd bestraft voor de betaling die hij van Blatter ontving. Zijn schorsing werd net als bij Blatter in beroep teruggebracht, waarna het CAS er vier jaar van maakte. Blatter had in tegenstelling tot Platini geen succes bij het internationaal sporttribunaal.

De Zwitser ontkent dat het geld bedoeld was om de stem van Platini te 'kopen' bij de FIFA-verkiezing van 2011. Hij omschreef het onderzoek van de ethische commissie als een "inquisitie".

Blatter is tot 7 oktober 2021 geschorst voor alle activiteiten in het voetbal vanwege zijn aandeel in het corruptieschandaal, maar afgelopen zomer liet hij weten van plan te zijn het WK in Rusland te bezoeken.

"Ik ga zeker naar het WK. Vladimir Poetin heeft me uitgenodigd. Ik mag niet als scheidsrechter ingezet worden, maar verder kan ik alles doen", zei hij toen. Het WK duurt van 14 juni tot en met 15 juli.