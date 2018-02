West Ham United stelt 'discriminerende' directeur op non-actief

Volgens de Daily Mail heeft Henry gezegd geen Afrikaanse spelers meer naar de Premier League-club te willen halen doordat ze "een slechte instelling hebben" en "stennis schoppen" als ze niet spelen.

De bestuurder zou het boycotten van Afrikaanse spelers bovendien "het beleid van de club" hebben genoemd, al voegde hij er wel aan toe dat West Ham "helemaal niets tegen het Afrikaanse ras heeft".

West Ham onderzoekt de vermeende uitspraken nu en schorst Henry zolang dat onderzoek loopt. "West Ham tolereert geen enkele vorm van discriminatie en heeft daardoor snel gehandeld naar aanleiding van de serieuze aantijgingen", laat de Londense club weten in een statement.

"Bij de West Ham United-familie is iedereen welkom en hoort iedereen erbij, ondanks zijn of haar leeftijd, bekwaamheid, afkomst, religie of geaardheid."

FA

Niet alleen West Ham, maar ook de Engelse voetbalbond buigt zich over eventuele maatregelen tegen Henry. De FA heeft de zaak in onderzoek, meldt de BBC. De Engelse spelersvakbond PFA is geschokt over de vermeende uitspraken. "We veroordelen deze zienswijze. Daarvoor is absoluut geen plaats in het voetbal", meldt de organisatie.

West Ham heeft met Cheikhou Kouyaté, Pedro Obiang, Angelo Ogbonna, Arthur Masuaku en Edimilson Fernandes vijf spelers van Afrikaanse komaf onder contract staan. Diafra Sakho (Stade Rennes) en André Ayew (Swansea City) verlieten de club in de winterse transferperiode.

In de Premier League strijdt West Ham dit seizoen tegen degradatie. De ploeg van manager David Moyes bezet de twaalfde plaats en heeft een marge van slechts vier punten op de degradatieplekken.

De 'Hammers' gaan zaterdag om 16.00 uur op bezoek bij Brighton & Hove Albion. De club van Jürgen Locadia, Davy Pröpper en Tim Krul heeft drie punten minder en staat daarmee vijftiende.

