PSV verrast door plots afketsen transfer linksback Agbenyenu

De koploper van de Eredivisie was in de veronderstelling dat de huur van de Ghanese linksback (21) van Portimonense in kannen en kruiken was, tot Sporting plots melding maakte van zijn komst.

Volgens Marcel Brands, technisch manager van de 23-voudig landskampioen, kwam de afzegging op het laatste moment."We hadden een mondeling akkoord met alle betrokkenen. Zowel speler als club. De keuring was gepland, maar ’s ochtends om een uur vijf kwam het bericht dat hij toch niet in het vliegtuig zou stappen."

Volgens De Telegraaf stond een medewerker van PSV op Schiphol zelfs vergeefs op Agbenyenu te wachten en waren er al camerateams geregeld, maar dat is volgens de Eindhovense club niet waar. "Er was niemand op Schiphol, dus dat klopt niet. Daarnaast hebben we een eigen televisieploeg, die zeker in transferperiodes standaard paraat is", aldus een woordvoerder van PSV.

Het is niet aannemelijk dat PSV ondanks het mislopen van Agbenyenu stappen onderneemt tegen de speler of zijn club.

Cocu

PSV-trainer Phillip Cocu liet woensdag voorafgaand aan het verloren bekerduel met Feyenoord (2-0) al weten zeer teleurgesteld te zijn over de afgeketste transfer en de daarmee mislukte zoektocht naar een linksback.

"We zijn al een tijdje op zoek naar een linkerverdediger en hebben tijd gehad om die te halen. We hadden dat met z'n allen beter kunnen en moeten doen", zei hij voor de wedstrijd in De Kuip tegen FOX Sports.

Volgens Cocu deed PSV ook nog een poging om City-huurling Angeliño, die momenteel voor NAC Breda speelt, naar Eindhoven te halen. Zijn komst bleek echter onhaalbaar. Daardoor heeft de club nog steeds geen vervanger voor de deze zomer vertrokken Jetro Willems.

PSV verdedigt in de Eredivisie een voorsprong van zeven punten op nummer twee Ajax. De ploeg van Cocu speelt zaterdag om 19.45 uur thuis tegen nummer vijf PEC Zwolle.