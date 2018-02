Earnest Stewart bedankt voor rol technisch directeur bij KNVB

"Ik heb inderdaad een gesprek gehad, maar ik blijf in Amerika. Ik ben niet beschikbaar", zegt de 48-jarige Stewart, die in de Verenigde Staten technisch directeur is bij Philadelphia Union, tegen de NOS.

De voormalig spits, die voor onder meer VVV-Venlo, Willem II, NAC Breda en DC United speelde en 101 keer voor de VS uitkwam, was na zijn carrière technisch directeur bij VVV, NAC en AZ en vervult die functie dus nu in Amerika.

Volgens de NOS is Nico-Jan Hoogma na het afhaken van Stewart de belangrijkste kandidaat om Hans van Breukelen op te volgen bij de KNVB. De voormalig verdediger, die momenteel directeur is bij Heracles, heeft nog niet gereageerd.

Koeman

In december liet Eric Gudde, directeur betaald voetbal van de KNVB, weten dat het niet ondenkbaar is dat de oude functie van Van Breukelen wordt opgesplitst.

"Of dat de goede benaming is weet ik niet, maar ik heb vanaf het begin af aan niets uitgesloten, dus dit ook niet", aldus Gudde, die na het aanstellen van een technisch directeur een nieuwe bondscoach gaat benoemen.

Vorige week bevestigde Ronald Koeman tegenover VI dat hij in gesprek is met de KNVB. De voormalig trainer van onder meer Ajax, Feyenoord en PSV lijkt de belangrijkste kandidaat als bondscoach.

Het Nederlands elftal is er komende zomer niet bij op het WK in Rusland, doordat het in de kwalificatiegroep derde werd achter Frankrijk en Zweden. Halverwege die reeks moest Danny Blind het veld ruimen en werd hij opgevolgd door Advocaat.