'Feyenoord en overbodige Kramer akkoord over ontbinding contract'

Volgens De Telegraaf hoopt de 29-jarige Kramer, die in Rotterdam geen perspectief meer had, vanwege zijn transfervrije status in de komende dagen alsnog een nieuwe club te vinden.

Kramer, die sinds de zomer van 2015 onder contract stond bij Feyenoord, werd tijdens de winterse transferperiode in verband gebracht met onder meer Sparta Rotterdam, ADO Den Haag en Bolton Wanderers, maar tot een overgang kwam het niet.

In zijn periode bij Feyenoord kwam Kramer tot 55 wedstrijden in de Eredvisie. Daarin scoorde de geboren Rotterdammer achttien keer.

Kroket

Eind december werd Kramer persona non grata bij Feyenoord nadat hij in de rust van de bekerwedstrijd tegen Heracles Almelo een broodje kroket at op het veld.

De spits werd disciplinair geschorst en moest een boete betalen voor die actie. Vorig jaar uitte Kramer al eens zijn frustratie over zijn reserverol door niet te willen trainen nadat hij een hele wedstrijd op de bank had gezeten.

Kramer is na de verhuurde Kenneth Vermeer (Club Brugge) en Miquel Nelom (Sparta Rotterdam) de derde speler die Feyenoord deze winter verlaat. Daar staat de komst van de transfervrije Robin van Persie tegenover.

Feyenoord plaatste zich woensdag zonder Kramer voor de halve finales van de KNVB-beker door in De Kuip af te rekenen met PSV. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst won dankzij doelpunten van Sam Larsson en Tonny Vilhena met 2-0.

Live op de hoogte blijven van alle duels in de Eredivisie? Download de NUsport-app

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie