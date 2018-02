KNVB registreert minder wintertransfers dan vorig seizoen

Op de laatste dag maakten 32 spelers een overstap van of naar een Nederlandse club, meldt de bond op zijn website. De transferperiode liep van 3 tot en met 31 januari.

Met 133 transfers is het wintertransferrecord van vorig jaar (151 transfers) niet verbeterd. Deze transferperiode komt wel op de derde plaats, nog achter de winterse transferperiode van 2009 toen er 142 transfers waren.

In de winter is het traditiegetrouw rustiger dan in de zomer. Zo waren er afgelopen zomer 648 transfers, waarvan 80 op de deadlinedag.

Van de 133 transfers gingen 45 spelers van een Nederlandse naar een buitenlandse club en bewanderlden 44 spelers de omgekeerde weg. Datzelfde aantal ruilde binnen Nederland van club. Van alle getransfereerde spelers werden er 37 verhuurd.

Sparta

Van de achttien Eredivisieclubs roerde Sparta Rotterdam, dat met trainer Dick Adovcaat voor handhaving strijdt, zich het meest op de transfermarkt. De Rotterdammers legden vijf spelers vast en haalden bovendien de bezem door de selectie.

Willem II contracteerde deze winter vier spelers, gevolgd door Ajax, NAC Breda, Roda JC en FC Twente (allen drie).

In de Jupiler League was Go Ahead Eagles met afstand de meest productieve club. De Deventenaren begroetten liefst zeven nieuwelingen.

