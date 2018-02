Cocu voelt zich benadeeld door arbitrage na bekeruitschakeling PSV

Cocu vond dat de arbitrage in de eerste helft al cruciale steken liet vallen. Feyenoord had de wedstrijd toen al beslist door treffers van Sam Larsson (na drie minuten) en Tonny Vilhena (tien minuten voor rust).

"Ten eerste was het geen corner bij de 2-0 en ten tweede had Tyrell Malacia zijn tweede gele kaart moeten krijgen na een overtreding op Santiago Arias. Dat zijn heel ongelukkige beslissingen in een wedstrijd. We zijn aardig benadeeld vandaag", aldus de PSV-coach in gesprek met FOX Sports.

Hoewel de koploper in de Eredivisie na rust te weinig afdwong om terug in de wedstrijd te komen, was Cocu niet ontevreden over de prestatie van zijn ploeg in De Kuip.

"Een 2-0 achterstand is heel zwaar om recht te trekken, ook al hebben we het nog wel geprobeerd. Ik ben zeker niet over iedereen tevreden, maar ik vond ons over de hele wedstrijd gezien niet de mindere. Na de 1-0 hadden we het duel vrij snel onder controle. We misten alleen absolute finesse in de eindfase."

Van Bronckhorst

Giovanni van Bronckhorst was op zijn beurt lovend over Feyenoord na het bereiken van de halve finales. De coach was vooral te spreken over de manier waarop zijn ploeg de strijd aanging met PSV.

"Ik ben trots op het karakter en de instelling van de ploeg die tot dit resultaat hebben geleid. Het team heeft gewoon heel goed gespeeld", aldus Van Bronckhorst in gesprek met FOX Sports.

De coach van de regerend landskampioen was vooral te spreken over de eerste helft van zijn ploeg. "De manier waarop we in het veld stonden, was heel belangrijk. Zo'n wedstrijd moet je aanpakken en in het begin deden we dat heel goed. We speelden fel en met druk naar voren."

Van Bronckhorst zag Feyenoord in de tweede helft eveneens vrij eenvoudig overeind blijven. "In de laatste fase stonden we verdedigend als een huis, zeker toen Eric Botteghin in het veld kwam. We hebben niks meer weggegeven. Het was voor ons zaak om de halve finales te bereiken en daar zijn we in geslaagd."

