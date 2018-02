Nederlanders kunnen bekerfinale met Club Brugge zo goed als vergeten

Club Brugge stond na iets minder dan een uur spelen al op een 4-0 achterstand door doelpunten van Renaud Emond (drie keer) en Edmilson Junior.

'Blauw-Zwart' verschafte zich in de slotfase nog wel een sprankje hoop voor de return volgende week in het Jan Breydelstadion dankzij een treffer van Matej Mitrovic.

Vormer en Denswil stonden negentig minuten binnen de lijnen. Clasie werd halverwege gewisseld. Vermeer bleef op de bank zitten.

De andere eerste halvefinalewedstrijd tussen KV Kortrijk en Racing Genk eindigde dinsdag in een spectaculaire 3-2 zege voor de thuisclub.

Coppa Italia

AC Milan en Lazio zijn in hun heenwedstrijd in de halve finales van de Coppa Italia in San Siro op 0-0 uitgekomen.

Bij Lazio ontbrak Stefan de Vrij om nog onduidelijke redenen in de wedstrijdselectie. De verdediger werd de afgelopen tijd veelvuldig in verband gebracht met een transfer.

Opvallend genoeg waren er slechts 17.000 toeschouwers op het treffen afgekomen. De return is eind februari in het Olympisch Stadion in Rome.

Zondag speelden beide teams ook al tegen elkaar, toen won AC Milan voor de competitie op eigen veld ternauwernood met 2-1.

In de andere halve finale was Juventus dinsdag al te sterk geweest voor Atalanta. In Bergamo zegevierde de titelverdediger met 1-0.

Coupe de la Ligue

AS Monaco heeft zich geplaatst voor de finale van de Coupe de la Ligue. De Monegasken waren voor eigen publiek met 2-0 te sterk voor Montpellier.

De eindstand stond na de eerste 45 minuten al op het scorebord door twee doelpunten van de 36-jarige Colombiaanse spits Radamel Falcao.

AS Monaco neemt het op 31 maart in Bordeaux in de finale op tegen Paris Saint-Germain, dat dinsdag Stade Rennes thuis met 3-1 opzij zette.