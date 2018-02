Feyenoord ten koste van PSV naar halve finales KNVB-beker

Feyenoord kende een droomstart in eigen huis, want Sam Larsson zorgde al na drie minuten voor de openingstreffer. Tonny Vilhena schoot tien minuten voor rust ook de 2-0 binnen, een voorsprong die in de tweede helft niet meer serieus in gevaar kwam.

Trainer Giovanni van Bronckhorst maakte van de slotfase zelfs gebruik om Eric Botteghin voor het eerst sinds 23 september speelminuten te geven. De Braziliaanse verdediger was maandenlang uit de roulatie door een zware knieblessure en maakte zodoende zijn rentree in De Kuip.

Voor Feyenoord is de bekerzege cruciaal in een poging om het tegenvallende seizoen te redden. De regerend landskampioen heeft in de competitie een achterstand van zestien punten op PSV, waardoor de huidige nummer vier in de Eredivisie zich voornamelijk richt op het winnen van de KNVB-beker.

Eerder op woensdag had AZ zich al verzekerd van een plek bij de laatste vier door PEC Zwolle met 4-1 te verslaan. FC Twente bereikte dinsdag de halve finale door af te rekenen met SC Cambuur (3-1) en donderdag staat in Tilburg de laatste kwartfinale op het programma tussen Willem II en Roda JC.

Larsson

Van Bronckhorst koos tegen PSV in de punt van de voorhoede gewoon voor Nicolai Jörgensen, die eerder deze week een transfer naar Newcastle United zag afketsen. Bij PSV waren er basisplekken voor Gaston Pereiro en Mauro Junior, terwijl Marco van Ginkel op de bank begon.

Jörgensen was direct belangrijk voor Feyenoord, dat de kraker niet beter had kunnen beginnen. Jeroen Zoet greep na drie minuten nog goed in na een schot van Steven Berghuis die de bal kreeg na een technisch hoogstandje van Jörgensen, maar in de rebound tikte Larsson alsnog de openingstreffer binnen.

Hoewel PSV razendsnel een tegendoelpunt moest slikken, leek de koploper in de Eredivisie niet van de leg. Sterker, de ploeg van Cocu kreeg de overhand en had meerdere kansen op de gelijkmaker, maar schoten van Hirving Lozano en Jorrit Hendrix belandden naast.

Waar PSV naliet om de score gelijk te trekken, sloeg Feyenoord wel toe. Vilhena haalde na 35 minuten uit aan de rand van het strafschopgebied en zag zijn poging via het been van Santiago Arias in het PSV-doel verdwijnen.

Videoscheidsrechter

Aan het begin van de tweede helft was Feyenoord de meest dreigende ploeg, al liet PSV zich ook zien. Een poging van Pereiro werd knap uit de hoek getikt door Brad Jones en Lozano schoot rakelings naast.

Feyenoord leek vlak daarna de wedstrijd te beslissen nadat Jörgensen Zoet met een schitterende stiftbal passeerde, maar de Deen deed dat in buitenspelpositie. Arbiter Pol van Boekel keurde de treffer in eerste instantie goed, maar floot even later op advies van videoscheidsrechter Kevin Blom alsnog voor buitenspel.

PSV kreeg daarmee weer een beetje hoop en was een kwartier na rust dicht bij de aansluitingstreffer, maar een vrije trap van Mauro Junior belandde via de vingertoppen van Jones tegen de lat.

Cocu hoopte met het inbrengen van Van Ginkel, Sam Lammers en Steven Bergwijn nog iets te forceren, maar grote kansen bleven uit voor de bezoekers. Feyenoord hield relatief eenvoudig stand in De Kuip en voegde zich bij de laatste vier.

