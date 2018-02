Cocu teleurgesteld over mislukte zoektocht PSV naar linksback

"Ik ben wel teleurgesteld. We zijn al een tijdje op zoek naar een linkerverdediger en hebben tijd gehad om die te halen. We hadden dat met z'n allen beter kunnen en moeten doen", aldus Cocu woensdag in gesprek met FOX Sports voor de bekerkraker tegen Feyenoord in De Kuip.

PSV was dicht bij het aantrekken van Lumor Agbenyenu, maar greep op de laatste dag van de transfermarkt alsnog naast zijn komst. Het Portugese Portimonense verkocht de linksback uiteindelijk aan Sporting Lissabon.

Volgens Cocu deed PSV ook nog een poging om City-huurling Angeliño, die momenteel voor NAC Breda speelt, naar Eindhoven te halen. Zijn komst bleek echter onhaalbaar.

Willems

Daardoor heeft de huidige koploper in de Eredivisie nog steeds geen vervanger in huis gehaald voor Jetro Willems, die afgelopen zomer de overstap maakte naar Eintracht Frankfurt. Joshua Brenet neemt al het hele seizoen de linksbackpositie in bij PSV.

Cocu had op meer gehoopt in de winterse transferperiode, maar accepteert de situatie. "We kunnen er weinig aan doen, maar het is wel vervelend dat zoiets op het laatste moment misgaat. We gaan het doen met de jongens die er nu zijn."

PSV verdedigt in het restant van de competitie een voorsprong van zeven punten op naaste belager Ajax. De ploeg van Cocu speelt zaterdag een thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle.

