AZ ten koste van PEC Zwolle naar halve finales KNVB-beker

AZ had de zege te danken aan doelpunten van Wout Weghorst (twee keer), Guus Til en Oussama Idrissi. Tussendoor was PEC Zwolle nog wel langszij gekomen dankzij een treffer van Wouter Marinus.

PEC Zwolle beëindigde de wedstrijd met tien man, na een rode kaart vlak na rust bij een 2-1 stand voor doelman Diederik Boer.

Dinsdag wist FC Twente al de halve finales te bereiken door middel van een 3-1 zege op SC Cambuur. Later op woensdagavond voegde, naast AZ, ook Feyenoord zich bij de laatste vier door PSV te verslaan.

Donderdag staat met Willem II-Roda JC (20.45 uur) de laatste kwartfinale in de KNVB-beker op het programma.

Stiftje

AZ was van meet af aan de bovenliggende partij in het AFAS Stadion en het was dan ook wachten tot dat in de score zou worden uitgedrukt.

Nadat Idrissi in de elfde minuut een goede kans had laten liggen, maakte Weghorst er in de 21e minuut wel 1-0 van. De spits ontsnapte simpel aan de aandacht van de Zwolse centrale verdedigers en verschalkte Boer met een leep stiftje.

Lang kon AZ niet genieten van de voorsprong, want in de 32e minuut bracht PEC Zwolle de stand alweer in evenwicht. Een schot van Younes Namli belandde pardoes op het hoofd van Marinus waardoor keeper Marco Bizot kansloos was.

Hand

AZ liet zich niet van de wijs brengen en kwam nog voor rust voor de tweede keer op voorsprong. Uit een hoekschop van Alireza Jahanbakhsh kon de geheel vrijstaande Til simpel binnen tikken.

Het verzet van PEC Zwolle was daarmee wel gebroken en helemaal na de rode kaart voor Boer, die de bal buiten zijn eigen strafschopgebied naar de mening van scheidsrechter Bas Nijhuis met opzet met de hand beroerde, werd AZ geen strobreed meer in de weg gelegd.

De ploeg van trainer John van den Brom kon daardoor via goals van Idrissi en wederom Weghorst (beiden met een intikker na een vloeiende aanval) in het laatste half uur nog uitlopen naar 4-1.

