Chelsea neemt Giroud over van Arsenal, Lucas naar Spurs

Chelsea maakte de komst van Giroud woensdag bekend op zijn website. De Fransman gaat rugnummer 18 dragen bij de regerend landskampioen en huidige nummer drie van de Premier League.

"Chelsea is één van de grootste clubs in de Premier League. Ik ben heel trots dat ik hier mijn loopbaan vervolg en ik kan niet wachten op mijn debuut", aldus Giroud.

De 69-voudig international van Frankrijk stond sinds 2012 onder contract bij Arsenal, waar hij nog beschikte over een contract tot medio 2019. Giroud speelde in dienst van de 'Gunners' honderdtachtig Premier League-duels en kwam daarin 73 keer tot scoren.

Dit seizoen maakte Giroud in zestien competitiewedstrijden zijn opwachting. Voor zijn vertrek naar Engeland in 2012 speelde de aanvaller in Frankrijk voor Grenoble, FC Tours en Montpellier.

Arsenal maakte eerder op woensdag de komst bekend van spits Pierre Emerick-Aubameyang, waardoor de huidige nummer zes van de Premier League zich een vertrek van Giroud kan permitteren.

Batshuayi

Door de komst van Giroud verhuurt Chelsea spits Batshuayi voor de rest van dit seizoen aan Dortmund, dat zo weer een vervanger in huis haalde voor Aubameyang. De dertienvoudig Belgisch international gaat rugnummer 44 dragen bij de 'Borussen'.

De 24-jarige Batshuayi begon zijn loopbaan in 2009 bij Standard Luik en maakte in 2014 de overstap naar Olympique Marseille, waar hij twee jaar onder contract stond voordat hij de overstap maakte naar Chelsea.

Bij de Londenaren kon Batshuayi niet rekenen op een vaste basisplaats. Hij speelde dit seizoen twaalf van de eerste 24 wedstrijden in de Premier League.

Lucas Moura

Tottenham Hotspur verzekerde zich van de diensten van Lucas Moura. De Braziliaanse vleugelspits wordt voor zo'n 30 miljoen euro overgenomen van Paris Saint-Germain.

De 25-jarige rechtsbuiten was in Parijs niet meer zeker van een basisplaats. Hij tekent in Londen een contract tot medio 2023.

Lucas speelde sinds 2012 voor Paris Saint-Germain. Eerder kwam de 36-voudig international van Brazilië in eigen land uit voor Sao Paulo.

