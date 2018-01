Vitesse versterkt zich met Beerens, Willem II haalt Enoh terug naar Eredivisie

Beerens tekende een contract tot medio 2021 bij Vitesse. Het is niet bekend hoeveel de Arnhemmers betalen voor de vleugelspeler, die nog een jaar vast lag bij het Reading van trainer Jaap Stam.

"Vitesse kwam op precies het goede moment", zegt Beerens op de website van de nummer zes van de Eredivisie. "Na mijn buitenlandse avonturen keer ik met meer bagage terug naar de Eredivisie. Ik ben gretig om het publiek te gaan vermaken."

Beerens begon zijn loopbaan in 2005 bij PSV en speelde later in de Eredivisie ook nog voor NEC, sc Heerenveen en AZ. In 2014 vertrok de tweevoudig Oranje-international naar Hertha BSC, om in 2016 te overstap te maken naar Reading.

Dit seizoen speelde Beerens twintig officiële wedstrijden voor Reading, waaronder zeventien duels in het Championship. Bij Vitesse geldt de geboren Brabander als opvolger van Milot Rashica, die eerder op Deadline Day de overstap maakte naar Werder Bremen.

Enoh

De 31-jarige Enoh, die transfervrij was sinds zijn contract afgelopen zomer afliep bij Standard Luik, vervolgt zijn loopbaan bij Willem II. Dinsdag trainde hij al mee met de selectie van trainer Erwin van de Looi, waarna hij woensdag tot een akkoord kwam met de Tilburgse club.

Van 2008 tot en met 2012 speelde Enoh al bijna honderd Eredivisiewedstrijden voor Ajax, dat de Kameroener weghaalde bij de Zuid-Afrikaanse satellietclub Ajax Cape Town. De afgelopen jaren speelde Enoh naast Standard Luik voor Fulham en Antalyaspor.

"De afgelopen jaren heb ik ervaring opgedaan in het buitenland. Met Kameroen had ik bovendien al een WK gepeeld én in de Champions League met Ajax. Mede door die ervaring hoop ik nu veel toe te kunnen voegen aan Willem II", zei Enoh woensdag bij de bekendmaking van zijn transfer op de website van Willem II.

Mogelijk maakt Enoh zaterdag al zijn debuut voor Willem II. De Tilburgse club, die op de veertiende plaats staat in de Eredivisie, speelt dan om 14.30 uur uit tegen hekkensluiter Sparta Rotterdam.

Reijnen

Reijnen maakt het seizoen af bij Maccabi Haifa. De Israëliërs nemen de 30-jarige verdediger over van FC Groningen. Bij de noorderlingen kon hij dit seizoen niet meer op een basisplaats rekenen onder trainer Ernest Faber, die begin december voor het laatst een beroep deed op de Zwollenaar.

"Ik ben altijd al heel nieuwsgierig geweest naar een buitenlands avontuur. Je bent niet zo heel lang voetballer en als een kans als deze zich op mijn leeftijd nog voordoet, moet je die grijpen", legt Reijnen, die ook naar Willem II kon, zijn keuze uit op de site van zijn managementbureau Soccer Vision.

Bij Maccabi treft Reijnen meerdere landgenoten. Fred Rutten is er sinds kort trainer en wordt geassisteerd door Rob Maas. Mohammed Allach is de technisch directeur. "Dat heeft een rol gespeeld bij mijn beslissing. Ik wilde wel heel graag naar het buitenland, maar ik zou niet zomaar ergens in gestapt zijn."

Banggaard

Roda JC heeft in Banggaard een opvolger gevonden voor de vertrokken Frederic Ananou. De 23-jarige Deense verdediger wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van SV Darmstadt.

Banggaard speelde eerder voor VB Kolding, waarna hij verkaste naar het Deense Midtjylland. Afgelopen zomer verruilde hij de Deense competitie voor de tweede Bundesliga.

Technisch directeur Harm van Veldhoven is blij met de komst van de verdediger. "Met zijn komst hebben we meer mogelijkheden in onze achterste linie."