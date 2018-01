Aubameyang definitief voor recordbedrag van Dortmund naar Arsenal

Met dat bedrag wordt de 28-jarige Gabonees de duurste speler in de historie van Arsenal. Aubameyang vloog dinsdag al in een privévliegtuig naar de Britse hoofdstad, waar hij woensdagochtend de medische keuring doorstond.

Tot woensdag was Alexandre Lacazette de duurste aankoop in de historie van de 'Gunners'. Afgelopen zomer betaalde Arsenal 53 miljoen euro voor de spits aan Olympique Lyon. Ook voor Mesut Özil (47 miljoeon) Granit Xhaka (45) en Alexis Sanchez (42,5) tastte de club manager Arsène Wenger de laatste jaren diep in de buidel.

Michy Batshuayi wordt hoogstwaarschijnlijk de opvolger van Aubameyang in Dortmund. De Belgische spits van Chelsea wordt al enkele dagen in verband gebracht met een overstap naar de Bundesliga-club.

Ook Arsenal-spits Olivier Giroud wordt naar verwachting betrokken in de spitsencarrousel. De Fransman wordt genoemd als nieuwe spits van Chelsea.

Discipline

Aubameyang speelde sinds 2013 in het Signal Iduna Park en maakte in 213 duels liefst 141 treffers. Maar hij kwam ook regelmatig negatief in het nieuws. De trainers Thomas Tuchel, Peter Bosz en Peter Stöger zetten hem allen om disciplinaire redenen tijdelijk uit de selectie.

Met de huidige trainer Stöger lag de spits deze maand nog overhoop. De Afrikaans voetballer van het jaar 2015, die dit seizoen dertien keer scoorde voor Dortmund, kwam niet opdagen voor een wedstrijdbespreking en werd tijdelijk verbannen.

"Buiten de onplezierige ervaringen van de laatste weken, willen we Pierre-Emerick herinneren om de vierenhalf jaar waarin hij hier een succesverhaal was", zegt Michael Zorc, technisch directeur van 'BVB'. "Hij heeft geweldige dingen gedaan en belangrijke doelpunten gemaakt voor onze club."

Vorig jaar maakte Aubameyang uit een strafschop de beslissende treffer in de bekerfinale tegen Eintracht Frankfurt (2-1). "Mede dankzij zijn treffers wonnen we in 2017 de DFB Pokal. We wensen hem het allerbeste bij Arsenal", aldus Zorc.

Met Arsenal kiest Aubameyang voor de huidige nummer zes van de Premier League. Zaterdag kan hij al debuteren voor de 'Gunners' in de thuiswedstrijd tegen Everton die om 18.30 uur begint.

