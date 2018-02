Ajax bevestigt uitstel transfer Younes, Groningen huurt Zeefuik

Younes, wiens contract bij Ajax komende zomer afloopt, verbleef de afgelopen dagen in Napels en de afronding van de transfer leek een formaliteit. Erik ten Hag sprak zelfs al over het aanstaande vertrek van Younes, maar de Duits international wil nu alsnog bij Ajax blijven.

"Amin vond het uiteindelijk voor zichzelf beter om bij Ajax te blijven en van ons hoefde hij bovendien niet weg", legt directeur spelerszaken Marc Overmars uit. "Wij kunnen hem goed gebruiken en zijn dan ook blij met deze beslissing."

Aanstaande vrijdag sluit de linksbuiten weer aan bij de selectie van Ten Hag, die zijn vertrouwen heeft uitgesproken in de 24-jarige Younes. "Het streven is om op alle posities een dubbele bezetting te hebben", aldus Overmars. "Dat is nu het geval en daarom kan ik mij vinden in deze wending."

Transfervrij

Komende zomer zal Younes waarschijnlijk alsnog een meerjarig contract bij Napoli tekenen. Ajax zal dan geen transfersom ontvangen voor de buitenspeler, die zijn basisplaats is kwijtgeraakt aan Justin Kluivert en sinds begin november niet meer in actie kwam. Naar verluidt was Ajax akkoord met Napoli over een transfersom van vijf miljoen euro.

De uitgestelde transfer zou weleens slecht nieuws kunnen betekenen voor de WK-droom van Younes. Omdat hij bij Ajax niet meer op een vaste basisplaats kan rekenen, kan hij zich mogelijk niet meer in de kijker spelen bij bondscoach Joachim Löw.

Maandagavond werd nog bekend dat de komst van Younes' opvolger, Hassane Bandé, ook pas in de zomer doorgang vindt. Ajax probeerde de 19-jarige Burkinees nog voor het verstrijken van de transferdeadline naar de Arena te halen, maar kon niet rekenen op de medewerking van zijn huidige werkgever KV Mechelen.

Zeefuik

Het vertrek van Zeefuik op huurbasis naar FC Groningen, waar ook al langer over gespeculeerd werd, gaat wel door. FC Groningen heeft ook een optie tot koop bedongen op Zeefuik, die in de voetsporen treedt van zijn oudere broer Género. De 27-jarige spits, die momenteel clubloos is, stond van 2012 tot 2015 onder contract bij FC Groningen.

Zeefuik is in het Noordlease Stadion de opvolger van Todd Kane, die na een verhuurperiode terugkeert naar Chelsea. Bovendien staat Etiënne Reijnen in de belangstelling van het Israëlische Maccabi Haifa.

"Met het vertrek van Todd Kane en mogelijk ook Reijnen hadden wij de behoefte om onze verdediging weer op peil te brengen", zegt technisch directeur Ron Jans op de website van FC Groningen. "Met Deyovaisio kregen we daartoe een mooie kans. We hebben hem intensief gevolgd en de scoutingsrapporten spraken over 'een zeer interessante speler'."

Perspectief

Het contract van Zeefuik, die vorig seizoen debuteerde bij Ajax, loopt nog tot medio 2019 in de Arena. Onder de inmiddels ontslagen trainer Marcel Keizer kwam hij in de huidige jaargang tot vijf Eredvisieduels.

De nieuwe trainer Erik ten Hag haalde met Rasmus Kristensen deze maand een nieuwe rechtsback, waardoor het perspectief op speeltijd voor Zeefuik vertroebelde en dus stond zowel Zeefuik als Ajax open voor een vertrek.

FC Groningen hoopt dat Zeefuik vrijdag speelgerechtigd is als het in de Eredivisie tegen Vitesse speelt. De aftrap in de Gelredome is om 20.00 uur.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie