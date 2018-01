De belangrijkste transfers op Deadline Day

Binnenlandse transfers

Milot Rashica van Vitesse naar Werder Bremen

Roy Beerens van Reading naar Vitesse

Deyovaisio Zeefuik van Ajax naar FC Groningen (huurbasis)

Eyong Enoh naar Willem II (was clubloos)

Etiënne Reijnen van FC Groningen naar Maccabi Haifa

Charlie Colkett van Vitesse naar Chelsea (was gehuurd)

Jannik Huth van FSV Mainz naar Sparta Rotterdam (huurbasis)

Vyacheslav Karavaev van Sparta Praag naar Vitesse

Daniel Crowley van Willem II naar SC Cambuur (huurbasis)

Matty Willock van FC Utrecht naar Manchester United (was gehuurd)

Patrick Banggaard van SV Darmstadt naar Roda JC (huurbasis)

Thomas Enevoldsen van NAC Breda naar onbekend

Alec Georgen van Paris Saint-Germain naar AZ (huurbasis)

Buitenlandse transfers

Pierre-Emerick Aubameyang van Borussia Dortmund naar Arsenal

Michy Batshuayi van Chelsea naar Borussia Dortmund (huurbasis)

​Olivier Giroud van Arsenal naar Chelsea

Lucas Moura van Paris Saint-Germain naar Tottenham Hotspur

Andre Ayew van West Ham United naar Swansea City

Hector Moreno van AS Roma naar Real Sociedad

Viktor Fischer van FSV Mainz naar FC Kopenhagen

Sofiane Hanni van Anderlecht naar Spartak Moskou

​Oussama Tannane van Las Palmas naar St. Etienne (was gehuurd)

Ismail Aissati van Balikesirspor naar Denizlispor

Admir Mehmedi van Bayer Leverkusen naar VfL Wolfsburg

Sandro Ramirez van Everton naar Sevilla (huurbasis)

Giampaoli Pazzini van Hellas Verona naar Levante

Maxime Lestienne van Rubin Kazan naar Malaga (huurbasis)

Cyle Lerin van Orlando City naar Besiktas

Didier Ndong van Sunderland naar Watford (huurbasis)

Mathieu Debuchy van Arsenal naar St. Etienne

Jonathan Silva van Sporting Lissabon naar AS Roma (huurbasis)

Badou Ndiaye van Galatasaray naar Stoke City

Lazar Markovic van Liverpool naar Anderlecht (huurbasis)