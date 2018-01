Voormalig FC Twente-coach Hake aan de slag bij SC Cambuur

Hake leidt woensdag al de uitlooptraining bij Cambuur na de verloren wedstrijd in de kwartfinale in het KNVB-bekertoernooi tegen FC Twente (3-1) van dinsdagavond. Hij werd medio oktober ontslagen in Enschede, waar Gertjan Verbeek hem opvolgde.

Cambuur stuurde eind november Marinus Dijkhuizen de laan uit wegens teleurstellende resultaten. Hij werd tijdelijk opgevolgd door Sipke Hulshoff, die vorig jaar ook al interim-trainer was van de Friezen.

Onder leiding van Hulshoff klom Cambuur van de zeventiende naar de elfde plek, maar technisch directeur Foeke Booy is blij dat met Hake nu toch nog een permanente opvolger voor Dijkhuizen is gevonden.

"René past met zijn ervaring en visie in het profiel dat we hebben geschetst voor het hoofdtrainerschap bij SC Cambuur", aldus technisch directeur Foeke Booy op de website van de Friezen. "Hij staat voor aanvallend voetbal met verzorgd positiespel en hard werken als basis. Daarnaast past hij met zijn nuchterheid en duidelijkheid goed bij de club."

Debuut

Cambuur wordt de derde club van Hake als hoofdtrainer. De 46-jarige Hake werd in 2015 hoofdcoach van FC Twente, waar hij eerder als assistent werkzaam was. Hij was ook al hoofdtrainer van FC Emmen en assistent bij PEC Zwolle.

Vrijdag debuteert Hake op de bank in Leeuwarden bij de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles, die om 20.00 uur begint.

