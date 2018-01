Wenger vindt het beter om niet over blunder Cech te praten

"Ik vond dat we in defensief opzicht slecht waren en grote fouten maakten. Het lijkt me beter om niet over de tweede en derde treffer te praten", zei de Franse manager op de website van Arsenal.

Bij de 2-1 van Swansea na een uur spelen ging Cech lelijk in de fout na een terugspeelbal. De 35-jarige Tsjech raakte de bal met zijn standbeen, waarna Jordan Ayew met een simpele intikker kon scoren. (bekijk de beelden)

Het was een dure nederlaag voor de Londenaren, want de ploeg is nu acht punten verwijderd van de plekken die recht geven op een ticket voor de Champions League. Van de laatste elf competitieduels wist Arsenal er slechts drie te winnen.

Eigen schuld

"Swansea was vandaag hongeriger dan wij", was de simpele en pijnlijke conclusie van Wenger. "Ze waren scherper in de duels. Het is absoluut onze eigen schuld dat we verloren hebben."

"We zullen heel erg teleurgesteld zijn tijdens de terugreis. We kwamen hier op voorsprong en hadden veel meer solide moeten zijn. Maar door een gebrek aan discipline maakten we defensieve fouten."

Door de zege verlaat Swansea de laatste plaats in de Premier League en passeert de ploeg uit Wales West Bromwich Albion, Southampton en Stoke City.

Die drie ploegen komen woensdagavond in actie in de midweekse speelronde van de Premier League.

