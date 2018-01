Swansea vergroot zorgen Arsenal, bankzitter Van Dijk ziet Liverpool winnen

Met Mkhitaryan als invaller kon Arsenal puntenverlies niet meer afwenden. Nadat de Armeense spelmaker bij een 1-1 stand binnen de lijn kwam, klaarde Swansea de klus in het eigen Liberty Stadium.

Door de nederlaag is Champions League-voetbal weer verder uit zicht geraakt voor Arsenal. De 'Gunners' staan zesde en hebben een achterstand van drie punten op aartsrivaal Tottenham Hotspur, die ook nog een wedstrijd tegoed heeft.

Swansea klom door de drie punten in elk geval voor even uit de degradatiezone. Stoke City, Southampton en West Bromwich Albion, die nu onder de streep staan, hebben wel een duel minder gespeeld.

Nacho Monreal had de Londenaren na 33 minuten nog wel op voorsprong gezet, maar die werd een minuut later al tenietgedaan door Sam Clucas. Na een uur kwam Mkhitaryan Mohamed Elneny aflossen, maar luttele seconden later werd het al 2-1 via Jordan Ayew, die profiteerde van een enorme blunder van doelman Petr Cech. In de slotfase zette Clucas de eindstand op het scorebord.

Bij de 'Swans' hadden Mike van der Hoorn en Leroy Fer een basisplaats gekregen van hun coach Carlos Carvalhal. Luciano Narsingh bleef negentig minuten op de bank zitten.

Liverpool

Zonder de Nederlandse recordaankoop Van Dijk rekende Liverpool eenvoudig af met Huddersfield Town. Terence Kongolo en invaller Rajiv van La Parra gingen op eigen veld met 0-3 onderuit tegen de 'Reds'.

Wijnaldum mocht als invaller nog zeven minuten meedoen, maar toen was de eindstand al bereikt via doelpunten van Emre Can, Roberto Firmino en Mohamed Salah (strafschop).

Het Liverpool van Jürgen Klopp verstevigde zo de vierde plek, die aan het einde van het seizoen recht geeft op Champions League-voetbal. Klopps boezemvriend David Wagner staat veertiende met het gepromoveerde Huddersfield.

Derby

De Londense derby tussen West Ham United en Crystal Palace kende geen winnaar: 1-1. Clubicoon Mark Noble maakte namens de 'Hammers' de openingsgoal van Christian Benteke ongedaan.

Timothy Fosu-Mensah en Patrick van Aanholt deden vanaf de aftrap mee bij de 'Eagles'. Jaïro Riedewald bleef de hele wedstrijd naast manager Roy Hodgson op de bank zitten in het olympisch stadion.

Coppa Italia

In Italië staat Juventus met één been in de bekerfinale. Het heenduel met Atalanta Bergamo in de halve eindstrijd werd dinsdag met 0-1 gewonnen door de 'Oude Dame'.

Gonzalo Higuain kroonde zich al na drie minuten tot matchwinner bij de bekerhouder, mede doordat Alejandro Gomez een penalty miste voor de thuisploeg met de Nederlanders Marten de Roon en Hans Hateboer.

Over vier weken, op woensdag 28 februari, is de return in Turijn. De andere finalist komt uit de ontmoeting tussen AC Milan en Lazio, die elkaar woensdag voor het eerst treffen in San Siro.

Coupe de la Ligue

Paris Saint-Germain is de eerste finalist van de Coupe de la Ligue, het tweede bekertoernooi van Frankrijk. De miljoenenformatie won met de hakken over de sloot bij Stade Rennes (2-3).

De hoofdstedelingen leidden comfortabel met 0-3, maar lieten de thuisploeg na een directe rode kaart voor Kylian Mbappé nog bijna terugkomen in de slotfase.

In de finale speelt PSG tegen de winnaar van de andere halve finale tussen AS Monaco en Montpellier.