Oliseh lacht om 'trieste' geruchten over ontslag bij Fortuna Sittard

Verschillende media pakten dinsdag uit met het nieuws dat de succescoach op straat gezet zou zijn en vervangen wordt door Kevin Hofland. Alle betrokken partijen spraken die berichtgeving direct al tegen.

Ook Oliseh zelf weet van niets. "Ik kwam vanmorgen naar de training en mijn vriend en assistent-trainer, Gino Facenna, vroeg me of ik al gehoord had dat ik ontslagen was", vertelt hij voor de camera van FOX Sports. "'Oja?', vroeg ik. En toen liet hij me een artikel zien."

"Toen ik zag dat het uit De Limburger kwam, begon ik te lachen. Ze zijn bezig met een hetze tegen mij en proberen me af te schilderen als de duivel of een of andere gek. Jammer, want geen enkele andere Nederlandse krant gaat zo te werk en het is ook niet bevorderlijk voor de regio."

Triest

Oliseh is bezig aan zijn eerste volledige seizoen in dienst van Fortuna en presteert daarin ver boven verwachting. De club uit Sittard moest niet al te lang geleden nog vrezen voor het bestaan, maar pakte onlangs de tweede periodetitel en staat derde in de Jupiler League.

Het is de 43-jarige Oliseh mede daarom een raadsel waar de geruchten vandaan komen. "Ik zou het niet weten, ik heb echt geen idee. Voor zover ik weet zijn we goed bezig, doen we ons best en spreken de resultaten, de ontwikkeling van de spelers en het aanzien van de club voor zich."

"Normaal steekt dit soort verhalen pas de kop op als het een zootje is of als je vijftiende staat. Zeker gezien waar we vandaan komen, is het vreemd, maar vooral ook triest", oordeelt de oud-bondscoach van Nigeria.

Aanstaande vrijdag gaat Fortuna op bezoek bij laagvlieger FC Volendam. Oliseh verwacht dan gewoon nog op de bank te zitten bij de Limburgse promotiekandidaat.

