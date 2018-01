Guardiola bevestigt dat City Sané bijna twee maanden moet missen

"Leroy is zes tot zeven weken uitgeschakeld", gaf manager Josep Guardiola dinsdag aan op zijn persconferentie in aanloop naar het Premier League-duel van woensdag in eigen huis met West Bromwich Albion.

Sané kreeg in de eerste helft van de confrontatie tegen Cardiff City een schop op zijn linkerenkel van Joe Bennett en liet zich noodgedwongen in de rust vervangen.

Bennett verontschuldigde zich gelijk na afloop van het treffen voor overtreding, maar zijn coach Neil Warnock kwalificeerde de actie opvallend genoeg als "duidend voor het Engelse voetbal".

League Cup-finale

"Hij weet het beter dan ik", zei Guardiola over de uitspraak van Warnock. "Ik ben nu achttien maanden hier en ik denk niet dat dit thuishoort in het Engelse voetbal. Hij speelt al zijn hele carrière in Engeland."

Sané mist door zijn blessure onder meer de League Cup-finale tegen Arsenal en moet naar alle waarschijnlijkheid ook het tweeluik tegen FC Basel in de achtste finales van de Champions League aan zich voorbij laten gaan.

Sané was aan een uitstekend seizoen bezig. In 33 officiële wedstrijden maakte hij elf doelpunten en leverde hij bovendien veertien assists.

Manchester City gaat fier aan kop in de Premier League. Na 24 speelrondes hebben de 'Citizens' al twaalf punten voorsprong op naaste achtervolger Manchester United.

