Heracles zet Darri uit selectie en strikt Telstar-middenvelder Osman

Darri (23) vertoonde volgens Heracles op de training van dinsdagochtend ontoelaatbaar gedrag en is tot en met de thuiswedstrijd tegen Willem II van zaterdag 10 februari uit de selectie gezet.

Twee dagen later meldt Darri zich weer bij de hoofdmacht van Heracles. "Inhoudelijk doen wij hier verder geen mededelingen over", zegt algemeen directeur Nico-Jan Hoogma op de site van de Almeloërs.

Door zijn disciplinaire schorsing mist Darri niet alleen de wedstrijd tegen Willem II, maar ook het thuisduel met ADO Den Haag (komende zaterdag) en de ontmoeting met NAC in Breda van volgende week woensdag.

Aanvaller Darri moest door een blessure al een deel van de eerste seizoenshelft aan zich voorbij laten gaan. Hij speelde tot dusver dertien competitieduels, waarin hij niet scoorde. Wel gaf de Amersfoorter vier assists.

Osman

Heracles maakte vrijwel tegelijkertijd bekend dat het middenvelder Osman voor tweeënhalf jaar heeft vastgelegd. De 24-jarige Nederlander komt over van Telstar, waarvoor hij pas een halfjaar speelde.

Osman maakte deel uit van de jeugdopleiding van Vitesse. Hij speelde in Arnhem vier duels in het eerste en stapte afgelopen zomer over naar Telstar. In negentien Jupiler League-duels was hij goed voor zeven treffers.

"Dit had in mijn hoofd toen ik naar Telstar ging. Ik heb de kans gekregen om me te laten zien in de Jupiler League en ben blij met deze mooie transfer", zegt Osman, die met nummer 14 gaat spelen in Almelo.

Heracles, dat de twaalfde plaats bezet in de Eredivisie, neemt het zaterdag om 20.45 uur in eigen huis op tegen nummer negen ADO Den Haag.

