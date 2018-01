Van Bronckhorst rekent erop dat Jörgensen blijft en speelt tegen PSV

"Ik ga er niet van uit dat Jörgensen nog vertrekt, want de deadline die de club had gesteld is voorbij", zei Van Bronckhorst dinsdag op een persconferentie. "Maar zeg nooit nooit in het voetbal."

De winterse transferperiode sluit woensdag klokslag middernacht, enkele uren na de confrontatie tussen Feyenoord en PSV in de kwartfinales in de KNVB-beker. "Dat de transfer niet doorgaat is jammer voor Jörgensen, maar dat gebeurt vaker in het voetbal", aldus de 42-jarige trainer.

"Elke speler gaat daar anders mee om. Jörgensen moet nu goed spelen, goals maken en het team aan succes helpen. Ik ga hem daarbij helpen. De teleurstelling is begrijpelijk, maar het voetbal gaat wel door."

Belangrijkste

Landskampioen Feyenoord kan de Deense spits woensdagavond goed gebruiken in De Kuip. Doordat titelrpolongatie uitgesloten lijkt, zijn de wedstrijden in het bekertoernooi nog de enige kans op een prijs.

"Dit is de belangrijkste wedstrijd van het seizoen tot nu toe", zei Van Bronckhorst dan ook over het bekerduel met PSV. "De beker is nu snelste weg naar een hoofdprijs."

"De landstitel is uit beeld", erkende de oud-verdediger. "Het is niet makkelijk om de titel te prolongeren, dat is de les van dit seizoen. Maar het moet wel altijd de doelstelling van Feyenoord blijven."

Verdedigers Jeremiah St. Juste en Bart Nieuwkoop vormen een vraagteken voor de ontmoeting met PSV. Op de training van dinsdagmiddag moet blijken of zij inzetbaar zijn.

Cocu

Tegenstander PSV hoopt voor het verstrijken van de transferdeadline nog een nieuwe linksback te halen. "Er is iets gaande", gaf trainer Phillip Cocu op zijn persconferentie aan. "We zijn er mee bezig om het af te ronden, ik hoop dat het lukt."

Cocu wilde daarnaast weinig woorden vuilmaken aan collega Gertjan Verbeek. De trainer van FC Twente had zaterdag na de 0-2 nederlaag tegen de Eindhovenaren gezegd dat PSV "schijtbakkenvoetbal" speelt onder Cocu.

"Ik kijk alleen naar mijn eigen ploeg", aldus de coach van de Eindhovenaren. "Al dat andere, daar kan ik niet zoveel mee. Het is frustratie na de nederlaag bij Verbeek, denk ik. We hebben een doel bij PSV en daar moet alles voor wijken."

Daarmee doelde de 47-jarige Cocu op de titelstrijd met Ajax. De Brabanders staan zeven punten voor op de Amsterdammers, maar ook bekerwinst is een belangrijk doel. "Feyenoord-uit is een lastige horde, maar ook een mooie uitdaging. Wij gaan er vol voor om ons te plaatsen voor de volgende ronde."

Het duel tussen Feyenoord en PSV begint woensdag om 20.45 uur en staat onder leiding van Pol van Boekel.

Bekijk het programma in de KNVB-beker