Verbeek haalt Curaçaos international Maria naar FC Twente

Maria (22) tekent in Enschede een contract tot het einde van het seizoen met een optie op een extra jaar. FC Twente-trainer Gertjan Verbeek kent de in Kerkrade geboren speler van zijn tijd bij VfL Bochum.

"Ik verheugd me erop om weer met Gertjan Verbeek te mogen werken, ik hou van zijn directheid. Hij is ook de trainer die me heeft laten debuteren als prof bij Bochum", zegt Maria op de site van FC Twente.

Maria, die elf keer uitkwam voor de nationale ploeg van Curaçao, speelde in de jeugdopleiding van PSV en Vitesse. In Duitsland kwam hij naast Bochum en Erzgebirge Aue uit voor Sonnenhof Grossaspach.

Derde aanwinst

Maria is de derde winteraanwinst van FC Twente, dat eerder Adam Maher overnam van PSV en de clubloze Mounir El Hamdaoui vastlegde.

Mogelijk maakt Maria zaterdag zijn debuut wanneer de Enschedeërs om 18.30 uur op bezoek gaan nummer acht Heerenveen.

FC Twente is verwikkeld in de strijd tegen degradatie. De ploeg van Verbeek ging afgelopen zaterdag met 0-2 onderuit tegen PSV en bezet na twintig speelrondes de vijftiende plaats in de Eredivisie.

