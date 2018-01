Fortuna Sittard spreekt geruchten over ontslag trainer Oliseh tegen

Volgens VI is het vertrek van Oliseh vrijwel zeker en zijn Kevin Hofland en René Eijer in beeld als opvolgers, maar Fortuna ontkent het nieuws via Twitter.

Eerder sprak een woordvoerder de berichtgeving al tegen. "Ik heb Oliseh gisteren nog de hand geschud en volgens mij heeft hij vanmorgen de training geleid. Ik doe dit af als een gerucht", zei hij tegen NUsport.

Oud-verdediger Hofland, die werkzaam is in de jeugdopleiding van PSV, meldt op Twitter eveneens verrast te zijn door de ophef. "Dit is momenteel niet aan de orde. Ik zit in Eindhoven bij PSV en train gewoon hier", schrijft hij.

Een ontslag van Oliseh zou opmerkelijk zijn, want Fortuna presteert in het eerste volledige seizoen onder de Nigeriaan uitstekend. De club pakte de tweede periodetitel en bezet knap de derde plaats in de Jupiler League.

Van Dael

Oliseh volgde in december 2016 de ontslagen Ben van Dael op in Sittard. De voormalig verdediger van onder meer Ajax, Juventus en Borussia Dortmund tekende destijds een contract tot de zomer van 2018 in het Fortuna Sittard Stadion.

De 54-voudig Nigeriaans international was op dat moment nog geen jaar bondscoach van zijn vaderland. Eerder was hij enige tijd werkzaam als technisch directeur van het Belgische Eupen en hoofdcoach bij RCS Vervietois.

Fortuna doet onder Oliseh volop mee in de strijd om de titel in de Jupiler League. De Limburgers moeten met 44 punten na 22 speelrondes alleen NEC (46 punten) en Jong Ajax (45) voor zich dulden.

De club gaat vrijdag om 20.00 uur op bezoek bij FC Volendam, dat vijftiende staat.

