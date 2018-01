Gouweleeuw door knieblessure weken niet inzetbaar voor Augsburg

De Duitse club meldt dat een operatie vooralsnog niet nodig is en dat de oud-speler van sc Heerenveen en AZ 'conservatief' zal worden behandeld.

"Jammer dat ik deze blessure heb opgelopen, het ging net zo lekker", zegt Gouweleeuw, die tot zijn uitvallen zaterdag tegen FC Köln dit seizoen nog geen minuut had gemist in de Bundesliga. "Ik hoop dat alles tijdens de revalidatie goed verloopt, zodat ik zo snel mogelijk weer fit ben en ik het team weer kan helpen."

Door zijn blessure mist Gouweleeuw in ieder geval de wedstrijden tegen Eintracht Frankfurt (zondag), RB Leipzig (volgende week vrijdag) en mogelijk ook tegen VfB Stuttgart (18 februari).

Gouweleeuw kwam in januari 2016 over van AZ. In 49 Bundesliga-duels was hij goed voor twee doelpunten. Met 28 punten uit twintig duels staat hij met Augsburg op een verdienstelijke achtste plek in de Bundesliga.

