KV Mechelen weigert Bandé nu al naar Ajax te laten vertrekken

"We hebben na een gesprek met hem beslist dat hij blijft", zegt voorzitter Johan Timmermans op de website van KV Mechelen. "Ajax wilde de speler nu al naar Amsterdam halen, maar we hebben hem nodig in de strijd om het lijfsbehoud."

In december maakte Ajax bekend dat Bandé komende zomer naar Amsterdam komt. De aanvaller tekende een contract tot medio 2023 en Ajax betaalt naar verluidt 9,5 miljoen euro voor hem.

Mede vanwege het waarschijnlijke vertrek van Amin Younes naar Napoli probeerde Ajax om Bandé al een halfjaar eerder aan te trekken, maar Mechelen - dat hekkensluiter is in de Jupiler Pro League - heeft de vleugelspits nog hard nodig.

Dankbaar

Bandé is bezig aan zijn eerste seizoen Achter de Kazerne, zoals het stadion van Mechelen heet. De Belgische club nam hem afgelopen zomer over van Salitas in zijn vaderland.

"Hassane is KVM dankbaar voor de kansen en is nog steeds uiterst gemotiveerd om 'Malinwa' mee in eerste klasse te houden. Ook al laten sommige media het tegendeel uitschijnen", aldus Timmermans.

"Hij is en blijft een uitzonderlijk talent dat wij niet in volle eindstrijd van de competitie laten vertrekken. Wij appreciëren ten zeerste de houding van Hassane, die op 19-jarige leeftijd er zelf voor kiest om KVM te helpen."

Toen Ajax Bandé begin december vastlegde, was de jonge Burkinees gedeeld topscorer van de Belgische competitie met acht treffers. Inmiddels heeft hij al tien duels op rij niet meer gescoord voor de club die recent de Nederlander Dennis van Wijk aanstelde als trainer. In de wedstrijd tegen Club Brugge (0-3 nederlaag) kreeg Bandé zelfs een rode kaart.

"Niemand kan garanderen dat hij nog één, twee of geen doelpunten zal maken. Daar zal het voetbalgeluk over beslissen", stelt Timmermans. "Maar dat hij zijn uiterste best zal doen, daar zijn we zeker van."

Ajax versterkte zich deze maand al wel met Nicolas Tagliafico (Independiente), Rasmus Kristensen (FC Midtjylland) en Nicolas Kühn (RB Leipzig). Woensdagavond om klokslag 0.00 uur sluit de winterse transferperiode.