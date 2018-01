Hoeness wil dat Heynckes ook na dit seizoen coach van Bayern is

De 72-jarige Heynckes keerde eerder dit seizoen terug van zijn pensioen om de taken van de ontslagen Carlo Ancelotti over te nemen. Hij gaf toen al aan in de zomer weer terug te zullen treden.

Hoeness is in de zoektocht naar een nieuwe trainer echter nog niet op een geschikte opvolger gestuit en hoopt dan ook van harte dat Heynckes zijn afscheid met een jaar uitstelt.

"We proberen hem nu duidelijk te maken dat zijn missie in München nog niet voorbij is", zei Hoeness maandag op een bijeenkomst tegenover 500 genodigden. "Jupp moet de overgangsfase naar een jongere ploeg voltooien."

Volgens Hoeness is de komst van Heynckes een schot in de roos. "Ik hoop hem echt te overtuigen nog een jaar te blijven. Er is geen plan B."

Onder Heynckes staat Bayern soeverein aan de leiding in de Bundesliga. De ploeg staat zestien punten voor op nummers twee Bayer Leverkusen en Schalke 04. Bayern treedt over drie weken in de achtste finales van de Champions League aan tegen Besiktas.

