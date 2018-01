Beckham mag officieel aan de slag met nieuwe profclub in Miami

De 42-jarige Beckham is al vier jaar bezig een profteam in Miami van de grond te krijgen. De oud-aanvoerder van Engeland kreeg in 2014 het recht om een eigen club op te richten. De deal was onderdeel van het contract dat hij in 2007 bij Los Angeles Galaxy tekende.

"Het is met enorme trots dat we Miami verwelkomen in onze liga", zei Don Garber, de grote baas van de MLS maandag tegen de kersverse clubeigenaar.

Miami had eerder al kortstondig de beschikking over een profclub. Miami Fusion kwam van 1997 tot en met 2001 uit in de MLS. De ploeg had echter zo weinig toeschouwers, dat de stekker er al snel uit werd getrokken.

Het vermoeden bestaat dat het bij de nieuwe club van Beckham, die nog geen naam of clubkleuren heeft, beter gaat lopen. Toch liep de voormalig topspeler ook nu tegen problemen aan.

Vertraging

De plannen liepen vertraging op doordat de Engelsman moeite had bij het vinden van een geschikte plek om een stadion te bouwen. Bovendien vielen sommige van zijn financiële partners gaande het proces weg en kwamen er protesten van de lokale bevolking.

"Het was een lang en soms pijnlijk proces, maar ik ben zeer tevreden en dankbaar dat het nu rond is", zei Beckham maandag bij de presentatie. Het stadion, met een capaciteit van 25.000 toeschouwers, komt in de wijk Overtown.