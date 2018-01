Mourinho laat Ibrahimovic vertrekken bij Manchester United als hij dat wil

De 36-jarige aanvaller wordt sinds enkele weken gelinkt aan de Amerikaanse club LA Galaxy. Ibrahimovic kwam mede door zijn herstel na een zware knieblessure dit seizoen pas zeven wedstrijden in actie.

Volgens Mourinho heeft de spits nog niet met hem gesproken over een vertrek in deze transferperiode. "Maar als het waar is dat hij naar een club in een ander land wil, dan gaan wij hem het leven niet moeilijk maken. Dan zullen we de voorwaarden scheppen zodat een vertrek mogelijk is'', liet de Portugese coach maandag weten op een persconferentie.

Het contract van de voormalig spits van onder meer Ajax, Internazionale en FC Barcelona loopt na dit seizoen af. Vorig seizoen was de Zweed nog een van de smaakmakers. In 46 duels maakte hij 28 doelpunten, maar vanwege een gescheurde kruisband zat zijn seizoen er al in april op.

Letsel

De laatste weken ontbreekt Ibrahimovic wederom in de equipe van Mourinho. Hij kampt weer met klachten aan de knie die hij eerder blesseerde, al is volgens Mourinho geen sprake van nieuw letsel.

"Het laatste wat Zlatan me heeft verteld, is dat hij volledig wil herstellen en het team wil bijstaan", zei de Portugees, die onlangs zelf zijn contract verlengde. "Hij werkt er hard aan om weer fit te worden. Hij is ook niet geblesseerd, maar probeert er weer klaar voor zijn om in actie te komen voor een veeleisende competitie als de Premier League."

